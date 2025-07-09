Справочник компаний
Drager
Drager Зарплаты

Диапазон зарплат Drager варьируется от $51,270 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $168,840 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Drager. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Инженер-механик
$123K
Менеджер по продукту
$169K
Руководитель проекта
$51.3K

Продажи
$88.6K
Инженер-программист
$86.4K

Fullstack-инженер

Руководитель отдела разработки
$90.8K
Архитектор решений
$106K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Drager, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $168,840. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Drager, составляет $90,847.

Другие ресурсы