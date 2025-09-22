Каталог компаний
DP World
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

DP World Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in India в DP World составляет от ₹2.21M за year для SDE до ₹4.97M за year для Group SDE 2. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹4.08M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DP World. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
(Начальный уровень)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Посмотреть 6 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

₹13.94M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.61M+ (иногда ₹26.13M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в DP World?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в DP World in India составляет ₹6,635,935 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DP World для позиции Инженер-программист in India составляет ₹3,987,642.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в DP World не найдены

Похожие компании

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы