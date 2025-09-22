Компенсация Инженер-программист in India в DP World составляет от ₹2.21M за year для SDE до ₹4.97M за year для Group SDE 2. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹4.08M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DP World. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
