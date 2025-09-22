Каталог компаний
DP World
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый менеджер

  • Все зарплаты Продуктовый менеджер

DP World Продуктовый менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in India в DP World составляет ₹6.78M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DP World. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹6.78M
Уровень
Senior
Оклад
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹997K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в DP World?

₹13.94M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.61M+ (иногда ₹26.13M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в DP World in India составляет ₹11,170,115 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DP World для позиции Продуктовый менеджер in India составляет ₹6,543,810.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в DP World не найдены

Похожие компании

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы