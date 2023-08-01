Справочник компаний
DP World
Работаете здесь? Заявить о своей компании

DP World Зарплаты

Диапазон зарплат DP World варьируется от $22,984 в общей компенсации в год для Операционный отдел обслуживания клиентов на нижнем конце до $108,463 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. DP World. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Менеджер по продукту
Median $77.8K
Руководитель отдела разработки
Median $78.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Операционный отдел обслуживания клиентов
$23K
Аналитик данных
$46.6K
Промышленный дизайнер
$81.6K
Специалист по информационным технологиям
$37.3K
Технический руководитель программы
$108K
Технический писатель
$41.4K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в DP World, — это Технический руководитель программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $108,463. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в DP World, составляет $51,808.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для DP World

Связанные компании

  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы