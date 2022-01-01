Справочник компаний
Doximity
Doximity Зарплаты

Диапазон зарплат Doximity варьируется от $120,000 в общей компенсации в год для Маркетинг на нижнем конце до $299,000 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Doximity. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Инженер-программист
Median $210K

Fullstack-инженер

Маркетинг
Median $120K
Менеджер по продукту
Median $299K

Специалист по данным
Median $125K
Развитие бизнеса
$124K
Аналитик данных
$219K
Дизайнер продукта
$225K
Продажи
$225K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Doximity Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Doximity, — это Менеджер по продукту с годовой общей компенсацией $299,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Doximity, составляет $214,550.

