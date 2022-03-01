Справочник компаний
Dow
Dow Зарплаты

Диапазон зарплат Dow варьируется от $34,354 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $417,900 для Финансовый аналитик на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Dow. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Инженер-программист
Median $103K

Научный сотрудник

Инженер-механик
Median $125K

Инженер производства

Химический инженер
Median $104K

Инженер-исследователь

Специалист по данным
Median $164K
Бухгалтер
$72.6K
Биомедицинский инженер
$107K
Бизнес-аналитик
$103K
Корпоративное развитие
$95.7K
Аналитик данных
$45.3K
Руководитель отдела науки о данных
$164K
Электроинженер
$111K
Финансовый аналитик
$418K
Инженер по аппаратному обеспечению
$130K
Специалист по информационным технологиям
$80.4K
Инженер по материалам
$139K
Дизайнер продукта
$34.4K
Менеджер по продукту
$279K
Руководитель проекта
$116K
Продажи
$80.6K
Архитектор решений
$209K
Технический руководитель программы
$61.1K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Dow, — это Финансовый аналитик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $417,900. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Dow, составляет $107,460.

