Справочник компаний
DoubleVerify
Работаете здесь? Заявить о своей компании

DoubleVerify Зарплаты

Диапазон зарплат DoubleVerify варьируется от $67,609 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $340,290 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. DoubleVerify. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $208K
Менеджер по продукту
Median $170K
Руководитель отдела разработки
Median $255K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бухгалтер
$113K
Бизнес-аналитик
$67.6K
Аналитик данных
$108K
Специалист по данным
$249K
Отдел кадров
$113K
Дизайнер продукта
$194K
Руководитель проекта
$143K
Продажи
$136K
Технический руководитель программы
$340K
UX-исследователь
$111K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

El rol més ben pagat informat a DoubleVerify és Технический руководитель программы at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $340,290. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a DoubleVerify és de $142,722.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для DoubleVerify

Связанные компании

  • QuinStreet
  • Microsoft
  • Oracle
  • Visa
  • ServiceNow
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы