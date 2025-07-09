Справочник компаний
DotPe
DotPe Зарплаты

Диапазон зарплат DotPe варьируется от $3,629 в общей компенсации в год для Операционный маркетинг на нижнем конце до $53,678 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. DotPe. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Операционный маркетинг
$3.6K
Менеджер программы
$35.2K
Инженер-программист
$17.5K

Руководитель отдела разработки
$53.7K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в DotPe, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $53,678. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в DotPe, составляет $26,348.

