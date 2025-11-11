Каталог компаний
Dotdash Meredith
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Backend-разработчик

Dotdash Meredith Backend-разработчик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Backend-разработчик in United States в Dotdash Meredith составляет $139K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dotdash Meredith. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
New York, NY
Общая сумма в год
$139K
Уровень
hidden
Оклад
$130K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$9.4K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Backend-разработчик в Dotdash Meredith in United States составляет $164,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dotdash Meredith для позиции Backend-разработчик in United States составляет $144,400.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Dotdash Meredith не найдены

Похожие компании

  • Tesla
  • Snap
  • SoFi
  • Google
  • Microsoft
  • Все компании ➜

Другие ресурсы