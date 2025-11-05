Каталог компаний
Dotdash Meredith
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Greater Seattle Area

Dotdash Meredith Программный инженер Зарплаты в Greater Seattle Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Seattle Area в Dotdash Meredith составляет $150K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dotdash Meredith. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
Общая сумма в год
$150K
Уровень
S1
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
8 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Dotdash Meredith in Greater Seattle Area составляет $194,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dotdash Meredith для позиции Программный инженер in Greater Seattle Area составляет $150,125.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Dotdash Meredith не найдены

Похожие компании

  • Google
  • Facebook
  • Uber
  • Databricks
  • Roblox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы