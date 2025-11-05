Компенсация Программный инженер in Canada в Dotdash Meredith составляет от CA$48.3K за year для Software Engineer 1 до CA$113K за year для Software Engineer 2. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$84.5K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dotdash Meredith. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
