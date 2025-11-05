Каталог компаний
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Программный инженер Зарплаты в Canada

Компенсация Программный инженер in Canada в Dotdash Meredith составляет от CA$48.3K за year для Software Engineer 1 до CA$113K за year для Software Engineer 2. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$84.5K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dotdash Meredith. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
(Начальный уровень)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Dotdash Meredith?

Включенные должности

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Dotdash Meredith in Canada составляет CA$120,928 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dotdash Meredith для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$84,541.

Другие ресурсы