Dotdash Meredith Зарплаты

Диапазон зарплат Dotdash Meredith варьируется от $80,400 в общей компенсации в год для Аналитик по кибербезопасности на нижнем конце до $162,180 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Dotdash Meredith. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Инженер-программист
Median $144K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $145K
Маркетинг
$141K

Операционный маркетинг
$141K
Дизайнер продукта
$162K
Руководитель проекта
$126K
Аналитик по кибербезопасности
$80.4K
Руководитель отдела разработки
$123K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Dotdash Meredith, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $162,180. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Dotdash Meredith, составляет $140,700.

Другие ресурсы