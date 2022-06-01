Справочник компаний
dormakaba
dormakaba Зарплаты

Диапазон зарплат dormakaba варьируется от $18,526 в общей компенсации в год для Инженер по аппаратному обеспечению на нижнем конце до $170,056 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. dormakaba. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер по аппаратному обеспечению
$18.5K
Специалист по информационным технологиям
$147K
Дизайнер продукта
$70.4K

Инженер-программист
$89.4K
Руководитель отдела разработки
$170K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в dormakaba, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $170,056. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в dormakaba, составляет $89,367.

