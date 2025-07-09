Справочник компаний
Doodleblue Innovations Зарплаты

Диапазон зарплат Doodleblue Innovations варьируется от $8,194 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $11,978 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Doodleblue Innovations. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Менеджер по продукту
$8.2K
Руководитель проекта
$9.6K
Инженер-программист
$12K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Doodleblue Innovations, — это Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $11,978. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Doodleblue Innovations, составляет $9,628.

