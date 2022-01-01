Domo Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Domo варьируется от $22,928 общей компенсации в год для Графический дизайнер в нижнем диапазоне до $183,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Domo. Последнее обновление: 10/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $155K
Продуктовый дизайнер
Median $115K

UX-дизайнер

Продуктовый менеджер
Median $183K

Маркетинг
Median $183K
Административный помощник
$44.8K
Специалист по данным
$125K
Графический дизайнер
$22.9K
Рекрутер
$141K
Продажи
$163K
Менеджер по разработке ПО
$159K
Технический менеджер программ
$77.4K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Domo Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Domo — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $183,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Domo составляет $140,700.

Другие ресурсы