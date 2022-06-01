Domino Data Lab Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Domino Data Lab варьируется от $165,825 общей компенсации в год для Технический писатель в нижнем диапазоне до $497,376 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Domino Data Lab. Последнее обновление: 10/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $208K
Продуктовый менеджер
Median $240K
Специалист по данным
$247K

Финансовый аналитик
$229K
Продуктовый дизайнер
$191K
Рекрутер
$229K
Менеджер по разработке ПО
$497K
Архитектор решений
$171K
Технический писатель
$166K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Domino Data Lab Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Domino Data Lab — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $497,376. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Domino Data Lab составляет $228,850.

