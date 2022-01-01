Справочник компаний
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Зарплаты

Диапазон зарплат Dolby Laboratories варьируется от $87,720 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $537,300 для Руководитель бизнес-операций на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Dolby Laboratories. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер-программист
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Научный сотрудник

Менеджер по продукту
P3 $208K
P4 $265K
Руководитель бизнес-операций
$537K

Развитие бизнеса
$400K
Специалист по данным
$299K
Электроинженер
$122K
Финансовый аналитик
$249K
Инженер по аппаратному обеспечению
$188K
Отдел кадров
$87.7K
Специалист по информационным технологиям
$250K
Маркетинг
$292K
Операционный маркетинг
$381K
Дизайнер продукта
$183K
Руководитель проекта
$116K
Продажи
$151K
Инженер по продажам
$208K
Архитектор решений
$138K
Технический руководитель программы
$152K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Dolby Laboratories RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Dolby Laboratories, — это Руководитель бизнес-операций at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $537,300. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Dolby Laboratories, составляет $208,158.

Другие ресурсы