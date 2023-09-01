Справочник компаний
Dojo
Dojo Зарплаты

Диапазон зарплат Dojo варьируется от $66,060 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $154,726 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Dojo. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер-программист
Median $129K

Fullstack-инженер

Руководитель отдела разработки
Median $155K
Специалист по данным
$89.8K

Специалист по информационным технологиям
$66.1K
Дизайнер продукта
$107K
Менеджер по продукту
$117K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Dojo, — это Руководитель отдела разработки с годовой общей компенсацией $154,726. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Dojo, составляет $111,917.

