Docket Зарплаты

Зарплата Docket варьируется от $29,039 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $69,301 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Docket. Последнее обновление: 9/12/2025

$160K

Продуктовый дизайнер
$29K
Продуктовый менеджер
$39.8K
Инженер-программист
$69.3K

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Docket is Инженер-программист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $69,301. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Docket is $39,800.

