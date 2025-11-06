Каталог компаний
DNV
DNV Программный инженер Зарплаты в Greater Oslo Region

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Oslo Region в DNV составляет NOK 676K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DNV. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Общая сумма в год
NOK 676K
Уровень
L1
Оклад
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Бонус
NOK 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в DNV in Greater Oslo Region составляет NOK 902,220 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DNV для позиции Программный инженер in Greater Oslo Region составляет NOK 675,840.

Другие ресурсы