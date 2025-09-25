Каталог компаний
DJI
DJI Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in China в DJI составляет CN¥720K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DJI. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Общая сумма в год
CN¥720K
Уровень
T3
Оклад
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Бонус
CN¥0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в DJI?

CN¥1.15M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в DJI in China составляет CN¥1,863,298 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DJI для позиции Инженер-программист in China составляет CN¥719,500.

Другие ресурсы