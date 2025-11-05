Каталог компаний
DISA Global Solutions Программный инженер Зарплаты в Greater Houston Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Houston Area в DISA Global Solutions составляет $125K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DISA Global Solutions. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Общая сумма в год
$125K
Уровень
-
Оклад
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
17 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в DISA Global Solutions in Greater Houston Area составляет $127,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DISA Global Solutions для позиции Программный инженер in Greater Houston Area составляет $126,000.

