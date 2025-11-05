Каталог компаний
Direct Line Group
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Greater London Area

Direct Line Group Программный инженер Зарплаты в Greater London Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater London Area в Direct Line Group составляет £55K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Direct Line Group. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£55K
Уровень
L3
Оклад
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Бонус
£3.1K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Direct Line Group in Greater London Area составляет £72,857 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Direct Line Group для позиции Программный инженер in Greater London Area составляет £52,891.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Direct Line Group не найдены

Похожие компании

  • Square
  • Facebook
  • PayPal
  • Tesla
  • Airbnb
  • Все компании ➜

Другие ресурсы