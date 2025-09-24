Каталог компаний
Direct Line Group
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United Kingdom в Direct Line Group составляет £52.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Direct Line Group. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Direct Line Group
DevOps Engineer
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£52.8K
Уровень
B3
Оклад
£52.8K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Direct Line Group in United Kingdom составляет £72,761 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Direct Line Group для позиции Инженер-программист in United Kingdom составляет £52,821.

Другие ресурсы