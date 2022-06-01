Каталог компаний
DigitalOnUs
DigitalOnUs Зарплаты

Зарплата DigitalOnUs варьируется от $58,729 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $80,400 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников DigitalOnUs. Последнее обновление: 11/23/2025

Программный инженер
Median $58.7K
Архитектор решений
$80.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в DigitalOnUs — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $80,400. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DigitalOnUs составляет $69,564.

