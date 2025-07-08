Digit Insurance Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Digit Insurance варьируется от $7,225 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $18,426 для Дата-сайентист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Digit Insurance. Последнее обновление: 11/23/2025

Дата-сайентист
Median $18.4K
Программный инженер
$7.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Digit Insurance — Дата-сайентист с годовой общей компенсацией $18,426. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Digit Insurance составляет $12,825.

