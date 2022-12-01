Каталог компаний
Dexterity
Dexterity Зарплаты

Зарплата Dexterity варьируется от $140,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $155,775 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Dexterity. Последнее обновление: 10/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $140K
Инженер-аппаратчик
$156K
Маркетинг
$141K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Dexterity Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

El puesto con mayor salario reportado en Dexterity es Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,775. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dexterity es $140,700.

Другие ресурсы