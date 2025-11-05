Каталог компаний
Компенсация Программный инженер in Hungary в Deutsche Telekom составляет от HUF 12.91M за year для Software Engineer до HUF 19.6M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Hungary составляет HUF 12.41M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Deutsche Telekom. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
(Начальный уровень)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Deutsche Telekom?

Включенные должности

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Deutsche Telekom in Hungary составляет HUF 22,534,265 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Deutsche Telekom для позиции Программный инженер in Hungary составляет HUF 12,796,125.

