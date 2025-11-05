Компенсация Программный инженер in Hungary в Deutsche Telekom составляет от HUF 12.91M за year для Software Engineer до HUF 19.6M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Hungary составляет HUF 12.41M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Deutsche Telekom. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
