Deutsche Telekom
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Greece

Deutsche Telekom Программный инженер Зарплаты в Greece

Компенсация Программный инженер in Greece в Deutsche Telekom составляет от €35.6K за year для Software Engineer до €26.2K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greece составляет €29.2K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Deutsche Telekom. Последнее обновление: 11/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
(Начальный уровень)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Deutsche Telekom?

Включенные должности

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Deutsche Telekom in Greece составляет €55,456 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Deutsche Telekom для позиции Программный инженер in Greece составляет €29,240.

Другие ресурсы