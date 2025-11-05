Компенсация Программный инженер in Greece в Deutsche Telekom составляет от €35.6K за year для Software Engineer до €26.2K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greece составляет €29.2K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Deutsche Telekom. Последнее обновление: 11/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
