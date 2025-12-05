Каталог компаний
Descript
Descript UX-исследователь Зарплаты

Средняя общая компенсация UX-исследователь in United States в Descript составляет от $167K до $233K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Descript. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$180K - $210K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$167K$180K$210K$233K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Descript?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-исследователь в Descript in United States составляет $233,240 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Descript для позиции UX-исследователь in United States составляет $166,600.

Другие ресурсы

