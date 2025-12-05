Каталог компаний
DEPT
DEPT Проектный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Проектный менеджер in Canada в DEPT составляет от CA$60.9K до CA$88.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DEPT. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$50.6K - $57.7K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$44.1K$50.6K$57.7K$64.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в DEPT?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в DEPT in Canada составляет CA$88,680 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DEPT для позиции Проектный менеджер in Canada составляет CA$60,874.

Другие ресурсы

