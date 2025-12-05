Каталог компаний
Depop
Средняя общая компенсация Управление персоналом в Depop составляет от £71.7K до £100K за year.

Средняя общая компенсация

$105K - $127K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$96.5K$105K$127K$135K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Depop?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Depop составляет £100,240 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Depop для позиции Управление персоналом составляет £71,723.

Другие ресурсы

