Department of Homeland Security
Department of Homeland Security Дата-сайентист Зарплаты

Средняя общая компенсация Дата-сайентист in United States в Department of Homeland Security составляет от $85.5K до $120K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Department of Homeland Security. Последнее обновление: 12/5/2025

$92.6K - $108K
United States
$85.5K$92.6K$108K$120K
Какие карьерные уровни в Department of Homeland Security?

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Department of Homeland Security in United States составляет $119,737 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Department of Homeland Security для позиции Дата-сайентист in United States составляет $85,526.

