Компенсация Программный инженер in India в Dentsu составляет от ₹735K за year для L1 до ₹647K за year для L2. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹843K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dentsu. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Dentsu?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Dentsu in India составляет ₹1,196,356 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dentsu для позиции Программный инженер in India составляет ₹689,442.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.