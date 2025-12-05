Компенсация Программный инженер in India в Dentsu составляет от ₹735K за year для L1 до ₹647K за year для L2. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹843K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dentsu. Последнее обновление: 12/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
