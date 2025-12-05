Каталог компаний
Dentsu
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dentsu. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$39.3K - $46.5K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$34.6K$39.3K$46.5K$49.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Dentsu?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Dentsu in United Kingdom составляет £36,459 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dentsu для позиции Продажи in United Kingdom составляет £25,680.

