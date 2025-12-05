Каталог компаний
Dentsu
Компенсация Бизнес-аналитик in United States в Dentsu составляет $67.5K за year для L1. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $85K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dentsu. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$67.5K
$67.5K
$0
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Какие карьерные уровни в Dentsu?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Dentsu in United States составляет $130,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dentsu для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $85,000.

