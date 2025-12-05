Каталог компаний
Dentsu
Dentsu Бухгалтер Зарплаты

Средняя общая компенсация Бухгалтер in Japan в Dentsu составляет от ¥9.67M до ¥13.2M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dentsu. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$69.5K - $84K
Japan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$64.9K$69.5K$84K$88.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Dentsu?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бухгалтер в Dentsu in Japan составляет ¥13,197,394 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dentsu для позиции Бухгалтер in Japan составляет ¥9,670,504.

