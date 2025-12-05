Каталог компаний
Dentsu Aegis Network
Dentsu Aegis Network Продажи Зарплаты

Средняя общая компенсация Продажи in United States в Dentsu Aegis Network составляет от $64.8K до $92K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dentsu Aegis Network. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$73.6K - $87.2K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$64.8K$73.6K$87.2K$92K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Dentsu Aegis Network?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Dentsu Aegis Network in United States составляет $92,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dentsu Aegis Network для позиции Продажи in United States составляет $64,800.

