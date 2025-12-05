Каталог компаний
Dentsu Aegis Network
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Аналитик данных

  • Все зарплаты Аналитик данных

Dentsu Aegis Network Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в Dentsu Aegis Network составляет от $69.7K до $99.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dentsu Aegis Network. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$79.9K - $93.5K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$69.7K$79.9K$93.5K$99.5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Аналитик данных заявок в Dentsu Aegis Network чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Dentsu Aegis Network?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Аналитик данных предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Dentsu Aegis Network in United States составляет $99,450 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dentsu Aegis Network для позиции Аналитик данных in United States составляет $69,700.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Dentsu Aegis Network не найдены

Похожие компании

  • Databricks
  • Apple
  • Microsoft
  • Tesla
  • Dropbox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu-aegis-network/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.