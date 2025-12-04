Каталог компаний
Denim Social
Средняя общая компенсация Продажи in United States в Denim Social составляет от $55.3K до $77.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Denim Social. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$59.8K - $69.6K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$55.3K$59.8K$69.6K$77.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Denim Social?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Denim Social in United States составляет $77,350 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Denim Social для позиции Продажи in United States составляет $55,250.

