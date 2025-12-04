Каталог компаний
DeNA
DeNA Аналитик по кибербезопасности Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик по кибербезопасности в DeNA составляет от ¥4.23M до ¥5.91M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DeNA. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$30.8K - $37.3K
Japan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$28.4K$30.8K$37.3K$39.7K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в DeNA?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик по кибербезопасности в DeNA составляет ¥5,908,532 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DeNA для позиции Аналитик по кибербезопасности составляет ¥4,227,657.

Другие ресурсы

