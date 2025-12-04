Каталог компаний
DeNA
DeNA Дата-сайентист Зарплаты

Средняя общая компенсация Дата-сайентист in Japan в DeNA составляет от ¥8.69M до ¥11.86M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах DeNA. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$62.5K - $75.5K
Japan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в DeNA?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в DeNA in Japan составляет ¥11,857,795 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в DeNA для позиции Дата-сайентист in Japan составляет ¥8,688,901.

