Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in Canada в Delphia составляет от CA$190K до CA$270K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Delphia. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$158K - $185K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$138K$158K$185K$197K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Delphia?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Delphia in Canada составляет CA$270,467 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Delphia для позиции Продукт-дизайнер in Canada составляет CA$189,558.

Другие ресурсы

