Компенсация Бэкенд-разработчик in India в Deloitte составляет от ₹853K за year для L1 до ₹1.47M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.81M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Deloitte. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L1
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Deloitte Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)