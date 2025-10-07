Компенсация Technical Accountant in United States в Deloitte составляет от $125K за year для L2 до $258K за year для L5. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Deloitte. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$125K
$112K
$0
$12.7K
L3
$165K
$150K
$2.9K
$11.8K
L4
$161K
$158K
$0
$3.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Deloitte Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)