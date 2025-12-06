Каталог компаний
Dell Technologies
Компенсация Архитектор решений in United States в Dell Technologies составляет от $138K за year для L5 до $205K за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $200K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dell Technologies. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Solution Architect I
L5
$127K
$121K
$2.5K
$4.1K
Solution Architect II
L6
$178K
$178K
$0
$0
Senior Solution Architect
L7
$177K
$152K
$1.7K
$23.3K
Principal Architect
L8
$253K
$192K
$3.8K
$57.5K
Последние данные о зарплатах
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Dell Technologies RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Включенные должности

Архитектор данных

Облачный архитектор

Архитектор облачной безопасности

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Dell Technologies in United States составляет $315,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dell Technologies для позиции Архитектор решений in United States составляет $205,000.

Другие ресурсы

