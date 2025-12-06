Компенсация Продукт-менеджер in United States в Dell Technologies составляет от $117K за year для I7 до $645K за year для E1. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $230K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dell Technologies. Последнее обновление: 12/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Dell Technologies RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
