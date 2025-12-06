Компенсация Инженер по аппаратному обеспечению in United States в Dell Technologies составляет от $101K за year для L5 до $238K за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $161K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dell Technologies. Последнее обновление: 12/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Hardware Engineer I
$101K
$95.1K
$0
$5.8K
Hardware Engineer II
$126K
$112K
$7K
$6.7K
Senior Hardware Engineer
$137K
$134K
$0
$3.7K
Principal Engineer
$173K
$160K
$6.8K
$6.6K
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Dell Technologies RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
