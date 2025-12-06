Каталог компаний
Dell Technologies
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по анализу данных

  • Все зарплаты Менеджер по анализу данных

Dell Technologies Менеджер по анализу данных Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dell Technologies. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$55.2K - $65K
Brazil
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$51.5K$55.2K$65K$71.8K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 1 еще Менеджер по анализу данных заявок в Dell Technologies чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Dell Technologies RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по анализу данных предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по анализу данных в Dell Technologies in Brazil составляет R$394,739 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Dell Technologies для позиции Менеджер по анализу данных in Brazil составляет R$283,403.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Dell Technologies не найдены

Похожие компании

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.