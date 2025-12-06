Компенсация Обслуживание клиентов in United States в Dell Technologies составляет от $132K за year для L8 до $160K за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $148K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dell Technologies. Последнее обновление: 12/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$132K
$128K
$0
$4.7K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Dell Technologies RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.